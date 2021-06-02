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'da Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Valisi Ali Çelik, başkanlığında 'Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, hastanelerin son durumu, denetimler, filyasyon ve aşı çalışmaları değerlendirildi.

Kütahya'da Covid-19 tedbirleri görüşüldü
İHA

02.06.2021, 16:14

Vali Ali Çelik, bugüne kadar 142 bin 44 kişiye birinci doz, 107 bin 418 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 249 bin 462 doz aşı uygulandığını söyledi.
Rehberlik esaslı denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Çelik, il merkezindeki 41 mahallede 882 personel ve kurum amirinin vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini kaydetti.

"6 BİN 497 İŞ YERİ DENETLENDİ"
Vali Çelik, Kademeli Normalleşme Genelgesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında il genelinde 948 personelle 6 bin 497 iş yerinin denetlendiğini söyledi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.
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