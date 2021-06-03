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Haberler Kütahya Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

’da bir araçta ele geçirildi

’da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1 ve bu tüfeğe ait 25 fişek ele geçirildi.

Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
İHA

03.06.2021, 23:33

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde A.Y. (31) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, 1 adet namlu ve kundak boyunun kısaltıldığı ve dipçik kısmının iptal edilerek sonradan kabze yapılarak standart dışı hale getirilen tüfek ile bu tüfeğe ait 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.-

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