Kamyonetin altında kalan işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre bir petrol firmasında işçi olarak çalışan A.V., 43 ACF 058 plakalı kamyoneti tamir etmek istediği sırada araç hareket etti. A.V., aracın bir anda hareket etmesi sonucu araç tekerinin sol ayağını sıkıştırması neticesinde yaralandı.
Orada bulunan vatandaşların 112 Acil servisi aramaları sonucu yaralı A.V. sıkıştığı yerden çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Orada bulunan vatandaşların 112 Acil servisi aramaları sonucu yaralı A.V. sıkıştığı yerden çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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