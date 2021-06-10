Araçtaki kadın vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki kadın P.G.'nin yapılan üst aramasında vücuduna sarılı şekilde 200 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan P.G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, ele geçirilen uyuşturucunun 20 bin lira değerinde olduğu belirtildi.