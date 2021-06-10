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Haberler Kütahya Araçtaki kadın vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı

Araçtaki kadın vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı

’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kadın P.G., vücuduna sarılmış maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtaki kadın vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı
DHA

10.06.2021, 19:03

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki kadın P.G.'nin yapılan üst aramasında vücuduna sarılı şekilde 200 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan P.G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, ele geçirilen uyuşturucunun 20 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

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