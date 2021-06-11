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Kütahya'da yıldırım isabet eden 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 21 küçükbaş hayvan telef oldu. Telef olan 18 keçi ile 3 koyun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kepçeyle açılan çukura gömüldü.