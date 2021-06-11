Devekayası köyü yakınındaki ormanlık alanda yağmur nedeniyle bir ağacın altında toplanan Arif Turgut'a ait sürüde bulunan hayvanlara yıldırım isabet etti.
Telef olan 18 keçi ile 3 koyun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kepçeyle açılan çukura gömüldü.İzmir’de yıldırım düştü, 55 küçükbaş hayvan telef oldu Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan uyarı geldi
Kütahya'da yıldırım isabet eden 21 küçükbaş hayvan telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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