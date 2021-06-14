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Haberler Kütahya Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

'da bir mahalle karantinaya alındı

'nın mahallesinde yeni tip (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı
İHA

14.06.2021, 13:22

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Güveççi Mahallesinde Covıd-19 pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 Haziran 2021 tarihi saat 05.00'ten itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez Güveççi Mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına, Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçlerinin devam etmesine, karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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