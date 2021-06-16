  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı

'da şehit annesi dolandırmak isteyen şüpheli, ailenin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
İHA

16.06.2021, 18:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021, 18:47

Olay, Meydan Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar A. isimli kişi telefonla kendini polis olarak tanıtıp şehit annesi Sıdıka Atlı'nın FETÖ soruşturmasında adının karıştığını ve 50 bin TL vermesi halinde bunun temizleyeceğini söyledi.

Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.'ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı.

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı

Şüpheli Haydar H., içinde 50 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı.

Şehit Annesi Sıdıka Atlı, "Bir kişi beni telefonla arayıp, adımın FETÖ olayına karıştığını söyledi. Ben durumu oğluma anlattım. Daha sonra kişi eve çağırıp parayı verdik. Torunum ve oğlum kişi yakalayarak polise teslim etti. Çok korktum" dedi.
Polisdeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Haydar H. tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.