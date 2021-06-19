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Haberler Kütahya Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi

Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi

'nın ilçesinde genç bir kız, pazarda babasını ziyaret edip ona hediye vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi
İHA

19.06.2021, 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021, 18:56

Şeyma Demirbüken, yıllardır pazarlarda tezgah açan babası İsmail Demirböken'e pazar yerinde sürpriz yaptı. Demirbüken, aldığı güneş gözlüğü hediyesini babasına takdim edip, gününü kutladı. Bu sırada pazarda duygusal anlar yaşandı.

Babasına hediye veren Şeyma Demirbüken, "Babalar çok kıymetlidir. Babalar arkamızda bir dağdır. Herkesin babası yanında olsun" diyerek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Baba İsmail Demörbüken, kızına sarılıp teşekkür etti.

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