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Haberler Kütahya Husumetlisini bıçaklayıp kaçtı, kahvede çay içerken yakalandı

Husumetlisini bıçaklayıp kaçtı, kahvede çay içerken yakalandı

’nın ilçesinde Mehmet Ö. (63) aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş.’yi (60) karşılaştıkları kahvede çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladı. Karnından yaralanan Hüseyin Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 50 metre ilerideki başka bir kahvede çay içen şüpheli Mehmet Ö. polisleri görünce kaçmaya çalışırken yakalandı.

Husumetlisini bıçaklayıp kaçtı, kahvede çay içerken yakalandı
DHA

21.06.2021, 15:50

Emet'e bağlı Eğrizgöz köyünde oturan Mehmet Ö., ilçe merkezindeki Hükümet Meydanı'ndaki bir kahveye girdiğinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Ş. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mehmet Ö. belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin Ş.'yi karnından yaraladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Ş. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kahvehaneden ayrılan şüpheli Mehmet Ö. ise yaklaşık 50 metre mesafedeki başka bir kahvehanede oturup çay içti.

Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya alışan Mehmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Mehmet Ö., ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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