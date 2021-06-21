Kütahya'da selden zarar gören köylerde hasar tespiti yapılıyor

İl Özel İdaresi ve Hisarcık Belediyesi ekipleri, dün yaşanan olayın ardından Hasanlar ve Güldüren köylerinde onarım çalışması yürütüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı'nın açılışında yaptığı açıklamada, dün il genelinde meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle 10'a yakın köyün sel riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sürecin kriz yönetimi şeklinde ilerletildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı ama bir krizle karşı karşıya kaldık. Özellikle Simav ve Hisarcık ilçelerimizin kaymakam ve belediye başkanlarımız, İl Özel İdare ekiplerimiz ve diğer kurumlarımız olaylar meydana geldiğinden itibaren olay yerinde vaziyet alarak bir kriz yönetimi şeklinde müdahale ettiler. Önemli olan krizi yönetebilmek. Krizle karşı karşıya kaldık. Dere yatağında kalan menfezler doldu. Şiddeti ve debisi fazla olduğu için dere yataklarına sığmayınca su köy yerleşim alanları içine ve yollara taştı. Beraberinde meydana gelen toprak kaymaları da sorunu büyüttü. Arkadaşlarımız gece boyunca olay yerinde kalarak krizi yönettiler."

Hisarcık ilçesinde dün öğleden sonra yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapanmıştı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su basmış, araçlar sürüklenmişti. Su altında kalan ekili alanlarda hasar oluşmuştu.