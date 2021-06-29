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Haberler Kütahya Kütahya'da yüksek gerilim hattı koptu, hububat tarlası alev alev yandı

'da yüksek gerilim hattı koptu, hububat tarlası alev alev yandı

’nın ilçesi Kutluhallar köyünde yüksek gerilim hattının kopması sonucu çıkan yangında yaklaşık 3 dekar arpa ve çavdar tarlası yandı.

Kütahya'da yüksek gerilim hattı koptu, hububat tarlası alev alev yandı
İHA

29.06.2021, 21:58 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 22:35

Kutluhallar köyü Ören Yaka mevkiinde yüksek gerilim hattının kopması sonucu Arif Uğurlu'ya ait yaklaşık 3 dekar arpa ve çavdar ekili tarlada yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletmesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın başka tarlalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

OEDAŞ ekiplerinin kopan elektrik hattını onarım çalışmaları ise sürüyor

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