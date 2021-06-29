Mutsuz evlilikler trajedisi

Kadına şiddette görülmemiş iki olay İzmir'de yaşandı. İlk olay önceki gün sabah saatlerinde Konak Gültepe'de meydana geldi. İddiaya göre Barış Aydemir isimli kişi, eşi Birhayat Demir'le sürekli kavga edip tartışıyordu. Yaşanan bu kavga ve darp halleri sonrası şikayetçi olan eş Birhayat Aydemir'in başvurusu sonrası öfkeli koca Barış Aydemir'e 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Barış Aydemir, cezasının bittiği gün eve döndü. Kavgalar yeniden başladı. Bunun üzerine iki çocuk annesi Birhayat Aydemir çocuklarını alıp evi terk etti.

Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk etmesine sinirlenen öfkeli koca Barış Aydemir ilginç bir intihar girişiminde bulunarak mahallede büyük bir panik yarattı. Mutfak tüpü hortumunu kesen çılgın koca daha sonra yatak odasındaki yatağı ateşe vererek intihar girişiminde bulundu. Bir anda alev alan evde tüp infilak etti. Patlamayla birlikte mahalledeki birçok ev büyük zarar görürken bütün camlar patladı. Barış Aydemir ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, aynı apartmanda bulunan Nimet, Çağlar, Adasu, Elisra ve Rüzgar Çavga, patlamanın neden olduğu cam parçaları sebebiyle yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EŞİNİ DARP ETTİ CANINA KIYDI

İKİNCİ olay ise yine Konak İlçesi Eşrefpaşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre 27 yaşındaki Engincan Gökalp, eşi Esra Gökalp ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga ediyordu. Eşini darp eden Engincan Gökalp'e eşini darp ettiği için mahkeme kararıyla iki ay uzaklaştırma cezası verildi. Engincan Gökalp cezasının bittiği gün eve döndükten sonra yine karısıyla kavga edip eşini darp etti. Eşinden sürekli şiddet gördüğü ileri sürülen Esra Gökalp evi terk etti. Bunun üzerine çılgına dönen koca Engincan Gökalp mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla banyoda boğazını keserek intihar etti. Yakınları bir süre Engincan Gökalp'e ulaşamayınca eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Engincan Gökalp'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırırken aile sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

FATİH ŞENDİL