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Haberler Kütahya Kütahya'da korkutan deprem

'da korkutan deprem

'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. saat 06.00'da meydana ve merkez üssü ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.8, ise 3.9 olarak açıkladı.

Kütahya'da korkutan deprem

30.06.2021, 08:33

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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