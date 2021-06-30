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Kütahya'da korkutan deprem

Kütahya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 06.00'da meydana ve merkez üssü Gediz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.

30.06.2021, 08:33