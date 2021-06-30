Kütahya'da korkutan deprem

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Kütahya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 06.00'da meydana ve merkez üssü Gediz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.
AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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