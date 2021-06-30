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Haberler Kütahya Motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı, bir kişi ölü

Motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı, bir kişi ölü

Motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı, bir kişi ölü

30.6.2021

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında kaza meydana geldi. M.A. (47) yönetimindeki otomobil, Ahmet Vural yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Vural kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İzmir Ödemiş'te ise iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

■ İHSAN KARATAŞ

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