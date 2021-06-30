KÜTAHYA'NIN Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçal kavşağında kaza meydana geldi. M.A. (47) yönetimindeki otomobil, Ahmet Vural yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Vural kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İzmir Ödemiş'te ise iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
■ İHSAN KARATAŞ
Motosiklet kazalarında 2 kişi yaralandı, bir kişi ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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