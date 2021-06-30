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Haberler Kütahya Simav’da traktör kazası: 1 ölü

’da traktör kazası: 1 ölü

’nın ilçesine bağlı Küplüce köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Simav’da traktör kazası: 1 ölü
İHA

30.06.2021, 17:42 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021, 17:51

Edinilen bilgiye göre kaza, Simav'a bağlı Küplüce köyü kırbudak mevkiinde meydana geldi.

Evli ve 2 çocuk babası Halil Mete (61) yönetimindeki traktör, devrildi.

Traktör altında kalan Halil Mete'yi çıkarmak için bölgeye Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan Mete'nin cenazesi Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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