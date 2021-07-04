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Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu. Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Alışkan'ın, şehit olmadan önce kaza yerinde çalışma yaptığı anlar AA kamerasınca kaydedildi.