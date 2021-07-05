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Haberler Kütahya Emet'te 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor

'te 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor

Son dakika... 'nın İlçesine bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan 11 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında görenleri şaşırtıyor.

Emet'te 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor

05.07.2021, 10:36

Emet ilçe merkezinde yaşadığını ve fırsat buldukça doğa gezisi yaptığını belirten İsmail Elmacı, ''İlçemize bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan Karataş mevkiinde 11 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında bir kaya tespit ettim.

İlginç olan bu kaya üzerine tırmanılması için basamakların yapılmış olması ve tarihi olması. Bu bölge ilçe merkezine ve köylere uzak arada bir yer. Etrafta kayalar çok.

Ancak ortada bulunan ve üzerinde el işçiliği ile basamaklar yapıldığı belli olan bu kayanın araştırılması ve bölge turizmine kazandırılması en büyük isteğim. İnşallah kayanın bu hali sağlam kalır ve koruma altına alınarak turizme kazandırılır'' dedi.

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