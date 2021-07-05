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Haberler Kütahya Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü

'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü

'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları " Sinovac, Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti! Sosyal medyada oldukça ilgi gördü
İHA

05.07.2021, 08:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 08:48

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslenmesi izleyenleri gülümsetti.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlattı.



Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

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