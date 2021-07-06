Aşı çığırtkanlığı yapan sağlıkçıya soruşturma

TÜRKIYE'DE Eskişehir ve Ağrı'dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip olan Kütahya'da, İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurdu. Otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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