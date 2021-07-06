Trafik polisi kazada şehit düştü

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine giden polis memuru Serhan Alışkan, otomobil çarpması sonucu şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

ÖNCEKİ akşam Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında iki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da (46) aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Şehit polis memurunun cenazesi, Kütahya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Edirne'ye gönderildi.