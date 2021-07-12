  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da kurban bıçakları bileniyor

'da bıçakları bileniyor

Yaklaşan Bayramı ile birlikte 'da vatandaşlar, yıllardır vazgeçemedikleri bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.Eski bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları ise, vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Kütahya'da kurban bıçakları bileniyor
İHA

12.07.2021, 14:43

20 yıllık bileme ustası İsmail Eroğul, "Kurban'ın Bayramının şartlarından biride kesim için bıçağın keskin olması şart ve bıçak seçiminde bıçağın kalitesi ile satın alınan yer önemlidir. Bugünlerde yoğunluk yaşıyoruz. Bu arefe günün gece saatlerine kadar devam eder" diye konuştu.



Mesleğinin inceliklerinden bahseden Eroğlu, "Her bıçakla kurban kesilmez. Bazı vatandaşlarımız kesmeye çalışıyor. Kurban bıçağının ayrı olması ve keskin olması lazım. Sonuçta bir canlı kesiliyor. Hayvana acı çektirmeden kurban kesilmesi gerekiyor. Bilenen bıçak keskin ve kaliteli oluyor" şeklinde konuştu.



Eroğul, bileme ücretinin 4 TL olduğunu sözlerine ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da kurban bıçakları bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.