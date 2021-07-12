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Kütahya'daki korkunç olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.

12.07.2021, 09:41