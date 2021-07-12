Otobüs durağında Süleyman Erdal Kara'nın (48) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ç, S.M, H.E, S.E, H.Y. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Otogarda ölü bulunmuştu! Kütahya'daki kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı
OLAY
Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.
Gelen ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirlemişti.
Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.
Kütahya'daki korkunç olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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