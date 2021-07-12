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Haberler Kütahya Kütahya'daki korkunç olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı

'daki korkunç olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı

'da 'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Yapılan otopside Kara'nın sonucu öldüğü tespit edilmişti.

Kütahya'daki korkunç olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı

12.07.2021, 09:41

Otobüs durağında Süleyman Erdal Kara'nın (48) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan B.Ç, S.M, H.E, S.E, H.Y. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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OLAY

Kütahya'da bir kişinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin arka kısmındaki halk otobüsleri durağında yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Gelen ekipler, Süleyman Erdal Kara (48) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirlemişti.

Yapılan otopside Kara'nın darp sonucu öldüğü tespit edilmişti.

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