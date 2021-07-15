Kütahya Altıntaş'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Kurum Amirlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, ilk olarak Hürriyet caddesinde resim sergisi açıldı.

Daha sonra ebediyete irtihal eden aziz şehitler yad edilerek, Ulu Camiinde Mevlid ve hatim duası yapıldı.

ülkemizin birliği, refahı ve huzuru için dualar edildi. Şehit mezarları, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edildi.