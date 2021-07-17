Emet'te yaşlı çift yıldırım nikahı ile evlendi

Sevgi Sayar, ''Kadında olsa erkekte olsa yalnız yaşamak zor. Çoluk çocuğun yanlarında kalmakta zor. Herkesin kurulu düzeni var. Yalnızlık zor bir şey. Gittiğin yere yalnız gidemiyorsun. Evde yalnız kalınca korkardım. Yaşlı annem gelince hiç korkmazdım.

Gençlere de tavsiye ediyorum evliliği. Herkesin evlenmesi gerekiyor. Hayatı tek başına taşımak zor. Peygamberimiz de evlenmeyi tavsiye ederek 3 şeyde acele edin demiştir. Evlenmekte, cenazede ve misafir ağırlamakta. Gençler evlilikten korkmasınlar. Allah herkesin rızkını verir "dedi.

Emet Belediyesi Nikah Memuru Hasan Cangür, evlilik cüzdanını geline teslim etti.