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Haberler Kütahya Emet'te yaşlı çift yıldırım nikahı ile evlendi

Emet'te yaşlı çift yıldırım nikahı ile evlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 83 yaşındaki Osman Karalı, 65 yaşındaki Sevgi Sayar ile kıyılan yıldırım nikahı ile dünya evine girdi. Emet Dereli Kaplıcaları'nda apart işleten Osman Karalı, Sevgi Sayar ile evlenmek için Emet Belediyesi'ne başvurdu. Yaşlı çiftin yapılan araştırmalarında evlenmelerine bir mani olmadığı görülünce nikahları Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda kıyıldı.

Emet'te yaşlı çift yıldırım nikahı ile evlendi
İHA

17.07.2021, 17:56

Sevgi Sayar, ''Kadında olsa erkekte olsa yalnız yaşamak zor. Çoluk çocuğun yanlarında kalmakta zor. Herkesin kurulu düzeni var. Yalnızlık zor bir şey. Gittiğin yere yalnız gidemiyorsun. Evde yalnız kalınca korkardım. Yaşlı annem gelince hiç korkmazdım.

Gençlere de tavsiye ediyorum evliliği. Herkesin evlenmesi gerekiyor. Hayatı tek başına taşımak zor. Peygamberimiz de evlenmeyi tavsiye ederek 3 şeyde acele edin demiştir. Evlenmekte, cenazede ve misafir ağırlamakta. Gençler evlilikten korkmasınlar. Allah herkesin rızkını verir "dedi.
Emet Belediyesi Nikah Memuru Hasan Cangür, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

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