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Haberler Kütahya Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan erken müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan 1 saatte söndürüldü.

Emet'te ahşap ev yangını korkuttu
İHA

19.07.2021, 22:51

Alınan bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde Hüseyin Kaymak'a ait 2 katlı boş ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede ahşap evi saran yangına Etibor, Emet Orman, Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yapılan erken müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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