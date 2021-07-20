Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Niyazi Yılmaz idaresindeki 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan, Kübra ve Alaattin Fuat Yılmaz yaralandı.
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Kütahya'da feci kaza! Yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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