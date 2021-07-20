  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da feci kaza! Yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı

Kütahya'da feci kaza! Yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı

Kütahya'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'da feci kaza! Yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı
İHA

20.07.2021, 19:47

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Niyazi Yılmaz idaresindeki 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan, Kübra ve Alaattin Fuat Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Marmaris'te trafik keşmekeşi! Ekiplerden yoğun mesai

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da feci kaza! Yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.