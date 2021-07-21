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Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A. isimli şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen ve evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen H.D. ile H.H.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
İHA

21.07.2021, 10:57

Bir süre önce uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hakkında doktor tarafından adli rapor düzenlenen S.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında konu ile bağlantılı olduğu tespit edilen H.D. ve H.H.G.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılması üzerine şahısların evine yapılan operasyonda H.D.'nin evinde 3 paket halinde 40 gram bonzai, 3 paket halinde 5 gram metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen 4 dal sigara, 1 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

H.H.G. ve H.D. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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