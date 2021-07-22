O köyde aşı olmayan kalmadı! Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca, Kütahya'da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı. pic.twitter.com/3C5U1AJGFv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2021