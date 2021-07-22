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Haberler Kütahya O köyde aşı olmayan kalmadı! Bakan Koca duyurdu

O köyde aşı olmayan kalmadı! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın İncik köyünde aşı olmayan tek kişi olan Ahmet Yılmaz'a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını bildirdi.

O köyde aşı olmayan kalmadı! Bakan Koca duyurdu

22.07.2021, 11:01

Bakan Koca, Kütahya'da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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