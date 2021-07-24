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Haberler Kütahya Erken müdahale ormanı kurtardı

Erken müdahale ormanı kurtardı

Son dakika... Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde otluk arazide meydana gelen yangın erken müdahale sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.

Erken müdahale ormanı kurtardı
İHA

24.07.2021, 09:15

Yangın Emet içesi Günlüce köyü Şehitler mezrası Cinerler Küme Evleri Mevkii'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde köylüler tarafından, Cinerler küme evleri mevkiinden dumanlar çıktığı görüldü. Kuru otluk alanın yandığı ve otluk alan içinde bulunan kamelyanın da yangında alev aldığını gören köylüler su tankerleri ile yangına müdahale etti.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin de zamanında müdahalesi ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü. 700 metrekare otluk alanın yandığı yangın dolayısıyla, Günlüce köyüne 5 saat elektrik verilemediği bildirildi.



Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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