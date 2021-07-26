9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar’dan 400 bin araç geçiş yaptı

Ege Bölgesi'nin yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da önceki yıllarda olduğu gibi yine araç geçişlerinde rekor kırıldı. Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Kütahya, Uşak ve Isparta'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 400 bine yakın aracın geçiş yaptığı öğrenildi. Geçiş yapan araçların en çok tatil beldelerinin yoğunlukta olduğu bölgeleri gittikleri öğrenildi. Araçların en çok tatilin ilk günü ve son günü kentten geçiş yaptıkları ifade edildi.