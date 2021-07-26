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Haberler Kütahya Kütahya'da kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dronla tespit edildi

Kütahya'da kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dronla tespit edildi

Kütahya’da trafiğin yoğun olduğu karayollarında polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dronla tespit edildi
DHA

26.07.2021, 10:48

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Eskişehir karayolu, şehirler arası otobüs terminali kavşağında havadan dron destekli trafik denetimi yaptı.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız, ışık ihlalleri ve yayaların geçiş önceliğine ağırlık verilen denetimde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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