İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi kurtarılamadı

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 RR 446 plakalı traktörü ile tarlaya gitmekte olan Coşkun Akdağ, Kuyucak Karapınar Mahallesi alt tarafında bulunan kurutma kanalına uçtu.

Olayı görenlerin 112'ye ihbarı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait bölgede konuşlu olan ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamanla yarışırken, vinç yardımı ile traktörün altından çıkarılan Coşkun Akdağ isimli çiftçinin hayatını kaybettiği belirlendi.





Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.