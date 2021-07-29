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Haberler Kütahya Kütahya'da mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı yapıyor

Kütahya'da mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı yapıyor

Son dakika... Aşılama hız kesmeden devam ediyor, vatandaşların aşıya olan ilgisi de sürüyor. Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya'da mobil aşı ekipleri kahvehanelerde aşı yapıyor
İHA

29.07.2021, 10:49

Aşı olmayan hiç kimse kalmayacak hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ''Mobil aşı ekiplerimiz (Covid-19) aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerimizde, tarlada çalışan vatandaşlarımıza hatta kahvehanelerde oturan vatandaşlarımıza aşı çalışması yapılıyor.

Salgının hızını kesmenin aşı olmaktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çalışmalarımız mobil ekiplerimiz tarafından en son kişi aşı olana kadar aralıksız devam edecek. Emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum'' dedi.

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