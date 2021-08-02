Kütahya'da arpa hasadı başladı

Çiftçilerle sohbet eden Vali Ali Çelik, daha sonra biçerdövere binerek tarlada arpa hasadı yaptı.



Kütahya il genelinde 1,4 milyon dönüm buğday ve 400 bin dönüm arpa ekildiğini söyleyen Vali Ali Çelik, "Hasadımızın, hayır ve bereket getirmesini temenni ediyor; kazasız, belasız bir sezon diliyorum" dedi.





Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı dikkatli olunmasını isteyen Vali Çelik, " Verilen emeklerin heba olmaması ve canlılarımızın zarar görmemesi için çiftçilerimizin duyarlı ve dikkatli olmasını önemle rica ediyorum" diye konuştu.