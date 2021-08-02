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Kütahya'da arpa hasadı başladı

Kütahya'da arpa hasadının başladığı bildirildi. Kütahya’nın merkez köylerinden Çavuşçiftliği köyünde düzenlenen arpa hasadına Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ve köy muhtarı Kamil Eray katıldı.

Kütahya'da arpa hasadı başladı
İHA

02.08.2021, 10:57

Çiftçilerle sohbet eden Vali Ali Çelik, daha sonra biçerdövere binerek tarlada arpa hasadı yaptı.

Kütahya il genelinde 1,4 milyon dönüm buğday ve 400 bin dönüm arpa ekildiğini söyleyen Vali Ali Çelik, "Hasadımızın, hayır ve bereket getirmesini temenni ediyor; kazasız, belasız bir sezon diliyorum" dedi.



Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı dikkatli olunmasını isteyen Vali Çelik, " Verilen emeklerin heba olmaması ve canlılarımızın zarar görmemesi için çiftçilerimizin duyarlı ve dikkatli olmasını önemle rica ediyorum" diye konuştu.

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