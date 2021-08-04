Pazarlar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav İlçesi Küplüce köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı nedeniyle Pazarlar ilçe merkezi, Örey köyü, Orhanlar köyü, Yenice köyü, Akşinik köyü ve Yakuplar Mahallesi karantina altına alınmıştır. 30 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren karantina altında olan köylere ve mahallelere küçükbaş hayvan girişi, çıkışı ve hayvanların merada otlatılması kinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Alım satım yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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