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Haberler Kütahya Kütahya'da üfürükçüye baskın! Evinden av tüfeği çıktı

Kütahya'da üfürükçüye baskın! Evinden av tüfeği çıktı

Kütahya’da şahıslara para karşılığında büyü, falcılık ve üfürükçülük yaptığı belirlenen şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tabanca mermisi ve 76 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kütahya'da üfürükçüye baskın! Evinden av tüfeği çıktı
İHA

06.08.2021, 12:48

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez İlçe, K. Mahallesi'nde ikamet etmekte olan H.S. isimli şahsın büyü, falcılık ile üfürükçülük olarak tabir edilen yöntemlerle özel hayatındaki sıkıntılarına çare aramak için kendisine gelen vatandaşlardan maddi menfaat temin ettiği bilgisine ulaştı.


Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin H.S. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 23 adet tabanca mermisi, 76 adet av tüfeği fişeği ve büyü için kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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