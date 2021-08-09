  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Drone'lar havalandı! Gediz'de orman sahası denetleniyor

Drone'lar havalandı! Gediz'de orman sahası denetleniyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kütahya Valiliği tarafından açıklanan orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararı gereğince ormanlara giriş yasağı kapsamında Gediz’de tüm ormanlık alanlar denetlenmeye başlandı.

Drone'lar havalandı! Gediz'de orman sahası denetleniyor

09.08.2021, 14:47

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Gediz'de denetimler artırıldı.



Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Kütahya Valiliğince açıklanan Orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararı gereğince ormanlara giriş yasağı kapsamında özellikle hafta sonları vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören Murat Dağı Termal Turizm bölgesinde ormanlık alanlar drone ile kuşbakışı gözetleniyor. Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kent genelindeki ormanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler hem karadan hem havadan denetleme yapıyor.

Denetleme çalışmalarında drone kullanan ekipler şüpheli gördükleri durumlara anında müdahale ederek, yangın ekiplerini bölgeye yönlendirerek olası yangın riskini minimuma indiriyor. Bölgemizi yangın felaketinden korumak için ilçemizin kurumları ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Halkımız ve misafirlerimizden de bu husus doğrultusunda anlayış ve dikkatli olunmalarını istirham ediyoruz. İnşallah ülkemizde yaşanan yangın felaketleri bir an önce son bulur ve tekrarı yaşanmaz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Drone'lar havalandı! Gediz'de orman sahası denetleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.