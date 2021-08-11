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Kütahya’da alaca sansar yaralı halde bulundu

Kütahya’da yaralı halde bulunan ve koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar tedavi altına alındı.

Kütahya’da alaca sansar yaralı halde bulundu
İHA

11.08.2021, 18:44

Kütahya Bahçe Dünyası sahipleri ayağından yaralı bir hayvanı fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ayağından yaralı halde buldukları alaca sansarı alarak tedavisinin yapılabilmesi için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Tedavisinin ardından koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansarın yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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