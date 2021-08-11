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Kütahya'nın Eskiyüreğil Göleti’ne yavru sazan

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından amatör balıkçılığı geliştirmek için göletlere yavru sazan bırakıldı. Temin edilen yavru sazanları gölete bırakan Vali Ali Çelik, il genelinde 48 gölete 1 milyon yavru sazan salınacağını söyledi.

Kütahya'nın Eskiyüreğil Göleti’ne yavru sazan
İHA

11.08.2021, 15:58

Eskiyüreğil Göleti'ne 40 bin yavru sazan bırakıldığını belirten Vali Çelik, balıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Vali Ali Çelik'in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Eskiyüreğil Köyü Muhtarı Mehmet Güneş, Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçılığı (KÜSABDER) Başkanı Mustafa Sezer, STK temsilcileri ile ilgili yetkililer katıldı.

Programın ardından Eskiyüreğil Köyü'nü ziyaret ederek köylülerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, kilitli parke döşeme ve yol çalışmasının yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

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