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Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Bu neticede ekipler yaptıkları çalışmalarda çalınan 26 motosikletin Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon kapsamında el konulan çalıntı motosikletler Kırıkkale merkezde bulunan yediemin parkına teslim edildi.