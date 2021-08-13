  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Bu neticede ekipler yaptıkları çalışmalarda çalınan 26 motosikletin Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon kapsamında el konulan çalıntı motosikletler Kırıkkale merkezde bulunan yediemin parkına teslim edildi.

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi
AA

13.08.2021, 19:10

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet, Kırıkkale'de bir iş yerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da otoparktan birden fazla motosiklet hırsızlığıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kütahya ve Kırıkkale emniyet müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 26 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikletleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan motosikletler, Kırıkkale'deki yediemin otoparkına teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da çalınan 26 motosiklet Kırıkkale'de ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.