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Haberler Kütahya Hafriyat kamyonları şantiyede çarpıştı

Hafriyat kamyonları şantiyede çarpıştı

Hafriyat kamyonları şantiyede çarpıştı

31.8.2021

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde bir iş yerinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesi Demirbilek Mahallesi'nde bir maden ocağı şantiyesi içerisinde Ahmet Koçer yönetimindeki hafriyat taşıyan 07 MVR 02 plakalı kamyon, 06 BSF 783 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Koçer, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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