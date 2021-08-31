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Haberler Kütahya Son dakika: Kütahya'da deprem! AFAD son depremler...

Son dakika: Kütahya'da deprem! AFAD son depremler...

Son dakika haberi.... Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kütahya Valisi Ali Çelik, depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden bir ihbarın olmadığını ifade etti.

Son dakika: Kütahya’da deprem! AFAD son depremler...
AJANSLAR

31.08.2021, 14:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021, 15:17

AFAD verilerine göre, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


KÜTAHYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Ali Çelik, depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden bir ihbarın olmadığını ifade etti. Vali Çelik son durum hakkında, "Meydana gelen depremde şu ana kadar bir yıkım yaralanma intikal etmedi. Şu ana kadar olumsuz bir geliş yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

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