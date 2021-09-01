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Kütahya depremi sonrası korkutan uyarı! Bölgede büyük depremler olabilir

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Kütahya Altıntaş depreminin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fay hatlarını bir süredir izlediklerini ve elde ettikleri bulgulara göre bölgede gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

Kütahya depremi sonrası korkutan uyarı! Bölgede büyük depremler olabilir
İHA

01.09.2021, 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021, 14:48

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde dün öğle saatlerinde 5 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜ DUAM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, korkutan bir uyarıda bulundu.

Özkaymak, bölgede Çukurören, Aslıhanlar Çatkuyu fayları gibi 6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip diri fayların olduğunu, Banaz, Kütahya ve Afyonkarahisar arasında bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesinin normal olduğunu ifade etti.

Özkaymak, AKÜ DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı jeodezik amaçlı farklı projeler ile bu bölgenin güncel tektonik hareketlerini GPS teknolojisi ile düzenli olarak izlediklerini kaydetti. Özkaymak, elde ettikleri ön bulgulara göre Banaz, Kütahya ile Afyonkarahisar arasında kalan bu bölgenin günümüzde kuzeydoğu-güneybatı yönünde genişlemekte olduğunu ve gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi.

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