Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gümüş (66), kendisine ait 43 PC 936 plakalı römorklu traktör ile Doğanlar köyündeki evine kum getirdi. Traktörü yanaştırarak kumu boşaltmak için araçtan inen Gümüş, römork kapağını açarken traktör yürümeye başladı.
Traktörü durdurmak için hareket halindeki araca binmeye çalışan Gümüş, ayağını tekere kaptırdı. Kazada traktör altına kalan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu kez çalışan traktör kazası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.