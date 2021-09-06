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Haberler Kütahya Bu kez çalışan traktör kazası!

Bu kez çalışan traktör kazası!

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde, kullandığı traktörünün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bu kez çalışan traktör kazası!
İHA

06.09.2021, 17:00

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Gümüş (66), kendisine ait 43 PC 936 plakalı römorklu traktör ile Doğanlar köyündeki evine kum getirdi. Traktörü yanaştırarak kumu boşaltmak için araçtan inen Gümüş, römork kapağını açarken traktör yürümeye başladı.

Traktörü durdurmak için hareket halindeki araca binmeye çalışan Gümüş, ayağını tekere kaptırdı. Kazada traktör altına kalan Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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