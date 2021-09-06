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Haberler Kütahya Kütahya'da binlerce dolu makaron ile tütün ele geçirildi

Kütahya'da binlerce dolu makaron ile tütün ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir depoda 8 bin adet dolu makaron ile 60 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Kütahya’da binlerce dolu makaron ile tütün ele geçirildi
İHA

06.09.2021, 19:26

KOM Şube Müdürlüğü olarak 5607 SKM suçunun önlenmesine yönelik olarak Tavşanlı ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında adli makamlardan alınan karar doğrultusunda Kavaklı Mahallesi'nde A.F.'ye ait depoda yapılan aramada içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 260 paket ve 14 kutu halinde 8 bin adet dolu makaron ile 60 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. A.F. hakkında 5607 SKM kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
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