  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Kütahya'da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı

Kütahya'da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen öğrenci servisi şoförü otele yerleştirildi. Öğrenciler okulda derse girerken polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen servis şoförü, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.

Kütahya’da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı
AA

08.09.2021, 17:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 17:44

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Akkent Mahallesi'ndeki bir orta okulun önünde yaptıkları denetimde, öğrenci taşıyan servis şoförü İ.I'nın (38) karantina kararını ihlal ettiğini belirledi.

Bunun üzerine araçtaki öğrenciler indirilerek durum hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi.

Öğrenciler okulda derse girerken polis ekiplerince hakkında tutanak düzenlenen servis şoförü, sağlık görevlilerince kentteki bir otele yerleştirildi.

Servis şoförü İ.I'nın 3 gün önce rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 7 yaşındaki oğlundan dolayı karantinaya alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da karantina kararını ihlal eden öğrenci servisi şoförü hakkında işlem yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.