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Haberler Kütahya Kütahya'daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Kütahya'daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Kuruması için balkon korkuluklarına asılan çamaşırlarlardan birisi kayboldu. Topladığı çamaşırlar arasında montu bulamayınca kamera görüntülerini izleyen ev sahibi adeta şoke oldu. Görüntülerde bir kişinin önce monu denediği ve üzerine olunca da oradan uzaklaştığı görülüyor.

Kütahya’daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
İHA

09.09.2021, 16:45

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi'nde kuruması için balkon korkuluklarına serilen mont bir kişi tarafından çalındı.

Ev sahibi, serdiği çamaşırların kuruması üzerine toplama işine başladı. Bu sırada, kuruması için serdiği montu bulamayan ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde montun bir kişi tarafından giyilerek çalındığı tespit eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Polis şikayet üzerine çalışma başlattı.

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