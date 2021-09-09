Traktör tekerinin altında kaldı

KÜTAHYA'DA Mustafa Gümüş (66) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Doğanlar köyünde yaşanan olayda Gümüş traktör ile evine kum getirdi. Kumu boşaltmak için araçtan inen Gümüş, römork kapağını açarken traktör hareket etti. Traktörü durdurmak için hareket halindeki araca binmeye çalışan Gümüş, ayağını tekere kaptırarak altında kaldı. Gümüş, olay yerinde öldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE