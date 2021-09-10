Tersane Mahallesi'ndeki 5. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Fatma Göçmen Kaya (33), komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşmüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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