  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşmüştü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşmüştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İzmir’de 5. kattaki evinin balkonundan düşmüştü
AA

10.09.2021, 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021, 15:28

Tersane Mahallesi'ndeki 5. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Fatma Göçmen Kaya (33), komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşmüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.