Kütahya’da kömür ocağında göçük! Bir madenci yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tunçbilek beldesinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Ömerler Yer Altı Kömür Ocakları'nda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Göçük altında kalan işçi Muzaffer Gürsoy, yer altı kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralanan Gürsoy, 112 Acil Servis ekibi tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürsoy'un vücudunda kırıklar olduğu, gerekli müdahalelerin ardından müşahede altına alındığı bildirildi.